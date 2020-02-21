Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Mert Hakan Yandaş penaltıdan kaydetti.
Detaylar geliyor...
Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Mert Hakan Yandaş penaltıdan kaydetti.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.