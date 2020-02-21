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    • Spor
    • 21.02.2020 22:01
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    • 21.02.2020 22:01
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    1-0 | MAÇ SONUCU

    'in 23. haftasında Demir Grup , Aytemiz 'u 1-0 mağlup etti. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Mert Hakan Yandaş penaltıdan kaydetti.

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