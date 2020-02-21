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    • 21.02.2020 18:28
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    'de son dakika gelişmesi! ile yollar ayrıldı

    Son dakika haberi; Hafta sonu Galatasaray'la Kadıköy'de karşılaşacak olan 'de son dakika gelişmesi. Sarı-lacivertliler, ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi. İşte detaylar...

    F.Bahçe'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

    'de 'yle yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım sezon başında kadrosuna kattığı Fransız yıldızla olan sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

    Büyük beklentilerle transfer edilen Adil Rami, Fenerbahçe formasıyla istenilen performansı gösteremedi. Süper Lig'de 1 maçta forma giyen deneyimli stoper, Türkiye Kupası'nda 6 maçta oynadı.

    FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU
    Ayrılığı TFF'ye bildiren Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından da Adil Rami'ye veda etti. Sarı-lacivertli takımın yaptığı açıklama şu şekilde;

    Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir.

    Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

    ADIL RAMI KİMDİR?
    Adil Rami, futbola 1994 yılında Frejus takımının alt yapısında başladı. 9 sene forma giydiği takımında 2013 yılına kadar genç takımlarda oynadı ve 2013 yılında A takıma yükseltilerek profesyonel kariyerine başladı. 2003 yılından 2006 yılına kadar A takımda 58 maça çıkan Adil Rami, 2007-2008 sezonu öncesinde Lille'ye transfer oldu.

    Lille takımı ile 4 sezon futbol oynayan futbolcu, 2010-2011 sezonunda Fransa 1. Lig'i ve Fransa Kupası'nı kazanma kazanma sevincini yaşadı. Kariyeri boyunca Lille takımı ile toplamda 142 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırdı.

    2011 yılında yolunu İspanya'ya çevirdi. 6 Milyon Euro'ya Valencia'ya transfer oldu. 2 sezon boyunca burada 61 maça çıkan Adil Rami, 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. Her geçen zaman üstüne biraz daha koyan Fransız futbolcu, 2014-2015 sezonunda 4,2 Milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu. Milan'da bir sezon oynadı ve 37 maça çıkıp 4 gol attı.

    Sezon sonunda beklenmedik şekilde tekrardan İspanya'ya döndü ve 3,5 Milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu.2 sezondur Sevilla forması giyen 1.90 boyundaki Fransız savunmacı 67 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.Adil Rami, milli formayı kariyerinde ilk kez 11 Ağustos 2010'da Norveç Milli Takımı karşısında giydi. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda takımla beraber sahada yerini aldı. Kariyeri boyunca ise 26 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı.

    Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan Adil Rami, istediği süreleri alamadı ve sarı-lacivertli takımla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirdi.

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