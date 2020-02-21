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    • Spor
    • 21.02.2020 Gazete
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    , Başkanı 'u topa tuttu! "Derbi hakemini manipüle ediyor..."

    Galatasaray Başkanı , Başkanı 'u topa tuttu. Cengiz, “Ali Koç derbi hakemini manipüle ederek pazar günkü maçı kazanmanın planını yapıyor. Geçen sezon 'nin editörü olan bu isim şu anda hakemlere saldırıyor." dedi.

    Ali Koç derbi hakemini manipüle ediyor

    Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a ağır eleştiriler. G.Saray Başkanı, Ali Koç'un önceki gün yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, "Pazar günü oynanacak derbinin hakemini nasıl manipüle edip maçı kazanırımın hesaplarını yapıyor. Böylece hakemleri etkilemeye çalışıyor" dedi.



    ZAN ALTINDA BIRAKILMAMALILAR
    Cengiz, Koç'u kastederek, "Geçen sene yapılan 'nin editörü olan isim şu anda hakemlere saldırıyor. Kazanmak için tüm hakem camiası zan altında bırakılmamalı" dedi.

    ÖNEMLİ OLAN TARAFTARIMIZ
    Kadıköy'de nazıl karşılanacağının önemli olmadığını belirten Cengiz, "Önemli olan taraftarımın nasıl karşılanacağı. Bizim taraftarımızın olduğu bölgeye volümlü hoparlör verirseniz ne olacak" dedi.



    YENİLMEZLİK SERİSİ BİTECEK
    F.Bahçe'nin G.Saray derbilerinde sahasındaki 20 yıllık yenilmezlik serisinin bir gün son ereceğini söyleyen Cengiz, "Bu mutlaka kırılacak. O gün pazar günü mü umarım öyle olur" ifadesini kullandı.

    DIAGNE'DE     SORUNLARI GİDERDİK
    Cengiz basın toplantısında Diagne konusunda, "Brugge ile sorunları giderdik" dedi.

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