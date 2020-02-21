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    • Spor
    • 21.02.2020 Gazete
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    Kupa finali 5 Mayıs’ta İstanbul’da

    Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nda finalin yerini ve gününü açıkladı. Final maçı 21 Mayıs'tan 5 Mayıs'a alındı. Final, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Yarı finalde F.Bahçe-Trabzon, Antalya-Alanya eşleşmişti.

    Kupa finali 5 Mayıs’ta İstanbul’da
    Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nda finalin yerini ve gününü açıkladı. Final maçı 21 Mayıs'tan 5 Mayıs'a alındı. Final, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Yarı finalde F.Bahçe-Trabzon, Antalya-Alanya eşleşmişti.

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