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    • Spor
    • 21.02.2020 17:10
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    • 21.02.2020 17:10
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    'tan Tahkim'e itirazı

    Son dakika haberine göre , maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Tahkim Kuruluna başvurduklarını açıkladı. Kulubün internet sitesinden yayınlanan "Kamuoyuna duyuru" başlıklı bildiride, "İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe A.Ş. ile oynadığımız maçın ardından konu ile ilgili itirazımızı 28.01.2020 tarihinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere TFF Başkanlığı’na ilettik." denildi.

    Beşiktaş'tan Tahkim'e Göztepe itirazı

    , maçında hakem atışında kural hatası yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak Tahkim Kurulu'na başvurdu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın itirazını görüşen PFDK, siyah-beyazlı ekibin taleplerini reddetmişti.

    İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama
    İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe A.Ş. ile oynadığımız maçın ardından konu ile ilgili itirazımızı 28.01.2020 tarihinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na gönderilmek üzere TFF Başkanlığı'na ilettik.

    TFF Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği'nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti.

    İtirazlarımıza konu Yönetim Kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Futbol Oyun Kuralları'nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kurulu'na taşımış bulunmaktayız.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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