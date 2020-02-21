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    • Spor
    • 21.02.2020 Gazete
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    Eski başkan Cankurtaran unutulmadı

    2009 yılında yaşamını yitiren eski başkanı 'nda anıldı. Anma töreninde Kuran'ı Kerim okundu ve dualar edildi.

    Eski başkan Cankurtaran unutulmadı
    2009 yılında yaşamını yitiren Mehmet Emin Cankurtaran Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anıldı. Anma töreninde Kuran'ı Kerim okundu ve dualar edildi.

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