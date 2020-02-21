Eski başkan Cankurtaran unutulmadı

2009 yılında yaşamını yitiren Fenerbahçe eski başkanı Mehmet Emin Cankurtaran Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anıldı. Anma töreninde Kuran'ı Kerim okundu ve dualar edildi. 2009 yılında yaşamını yitiren Mehmet Emin Cankurtaran Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anıldı. Anma töreninde Kuran'ı Kerim okundu ve dualar edildi.
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