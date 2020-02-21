enerbahçe'de



SAMANDIRA'DA

tüm gözlerderbisine çevrilmiş durumda. Teknik patronderbisinde takımınıdizilişiyle sahaya sürmeyi planlıyor.mutlak galibiyet için çıkacak olanveile çift forvet oynamanın planları üzerinde duruyor.veyokluğunda orta sahanın direncini korumak içinvemerkeze alıp, kanatlardavekullanmayı düşünüyor.yakın kaynaklarsol bek için kesin karanını vermediğini belirtiyor.iyileşmesine rağmen maç kondisyonunun olmamasıkafasını karıştırmış durumda.oynamazsayeniden sol beke geçecek.kararını yarın verecek.derbisinin hazırlıklarına devam edendünsaat süren yüksek tempolu bir idman yaptı. Çalışmalar bugün de sürecek.nedeniyle derbide forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu, "Zirve mücadelemiz bitmeyecek. G.Saray'ı yenersek ligde çok şey değişir. Ancak seriye ihtiyacımız var" dedi.