Fenerbahçe'de tüm gözler Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Teknik patron Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürmeyi planlıyor. Derbiye mutlak galibiyet için çıkacak olan Ersun Yanal; Mevlüt Erdinç ve Vedat Muric ile çift forvet oynamanın planları üzerinde duruyor. Gustavo ve Emre'nin yokluğunda orta sahanın direncini korumak için Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'yi merkeze alıp, kanatlarda Dirar ve Kruse'yi kullanmayı düşünüyor.
HASAN ALİ KESİN DEĞİL!
Kulübe yakın kaynaklar Ersun Yanal'ın sol bek için kesin karanını vermediğini belirtiyor. Hasan Ali'nin iyileşmesine rağmen maç kondisyonunun olmaması Yanal'ın kafasını karıştırmış durumda.
Hasan Ali oynamazsa Dirar yeniden sol beke geçecek. Yanal kararını yarın verecek.
SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe dün 1.5 saat süren yüksek tempolu bir idman yaptı. Çalışmalar bugün de sürecek.
KAZANIRSAK ÇOK ŞEY DEĞİŞİR
Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu, "Zirve mücadelemiz bitmeyecek. G.Saray'ı yenersek ligde çok şey değişir. Ancak seriye ihtiyacımız var" dedi.
HASAN ALİ KESİN DEĞİL!
Kulübe yakın kaynaklar Ersun Yanal'ın sol bek için kesin karanını vermediğini belirtiyor. Hasan Ali'nin iyileşmesine rağmen maç kondisyonunun olmaması Yanal'ın kafasını karıştırmış durumda.
Hasan Ali oynamazsa Dirar yeniden sol beke geçecek. Yanal kararını yarın verecek.
SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe dün 1.5 saat süren yüksek tempolu bir idman yaptı. Çalışmalar bugün de sürecek.
KAZANIRSAK ÇOK ŞEY DEĞİŞİR
Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu, "Zirve mücadelemiz bitmeyecek. G.Saray'ı yenersek ligde çok şey değişir. Ancak seriye ihtiyacımız var" dedi.
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