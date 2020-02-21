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    • 21.02.2020 09:49
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    Başkanı 'den Fenerbahçe sorusuna Fetih Suresi'yle yanıt

    Süper Lig'de 23. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri pazar günü oynanacak Fenerbahçe - derbisi olarak öne çıktı. Maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı , "Kadıköy'de kazanacak mısınız?" sorusuna ayetle yanıt verdi.

    Mustafa Cengiz Fenerbahçe sorusuna ayetle cevap verdi

    Süper Lig'in 23. haftasının en kritik karşılaşmasında Fenerbahçe evinde 'ı konuk edecek. Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı , sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

    Cengiz bir basın mensubunun sorduğu "Galatasaray'ın Kadıköy'de kötü bir istatistiği var. Bu istatistiğin bozulacağına ve bunun size kısmet olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi.

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    Sorunun ardından "İnna fetahna leke fethan mübina" (Anlamı: Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik) diyen Cengiz konuşmasına "Umarım pazar günü seri kırılır" sözleriyle devam etti.

    Cengiz, "Müthiş bir rekor, tebrik etmek lazım ama mutlaka bu seri kırılacak. Kadıköy'de galibiyet kime nasip olur bilmiyorum. Biz 19 yıldır kazanamıyoruz, 14 yıl da şampiyonluk da görmedik ama bu bir gün bozulacak. Umarım pazar günü kırılır" dedi.

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