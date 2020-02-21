TFF, basın-yayın ve sosyal medyada etik ilkelere aykırı beyanda bulunmama yükümlülüğü getirdi.

İşte TFF'den yapılan o açıklama

TFF Yönetim Kurulunun 20.02.2020 tarihli toplantısında Etik Kurulu Talimatının 12. Maddesinde değişiklik yapılarak futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirilmiştir.