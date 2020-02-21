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    • Spor
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    • 21.02.2020 16:01
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    'den flaş karar! Talimatlarda değişikliğe gidildi

    Son dakika haberine göre , basın-yayın ve sosyal medyada etik ilkelere aykırı beyanda bulunmama yükümlülüğü getirdi. TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Etik Kurulu Talimatının 12. Maddesinde değişiklik yapılarak futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirilmiştir." denildi.

    TFF'den flaş karar! Talimatlarda yeni düzenleme

    , basın-yayın ve sosyal medyada etik ilkelere aykırı beyanda bulunmama yükümlülüğü getirdi.

    İşte TFF'den yapılan o açıklama
    TFF Yönetim Kurulunun 20.02.2020 tarihli toplantısında Etik Kurulu Talimatının 12. Maddesinde değişiklik yapılarak futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirilmiştir.

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