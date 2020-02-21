Başakşehir turu rövanşa bıraktı. Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olan Başakşehir rakibine 3-1 yenildi. 3. dakikada Sporting'in kullandığı kornerde Demba Ba'nın hatasını iyi değerlerlendiren Coates takımını 1-0 öne geçirdi.
SPORAR FARKI İKİYE ÇIKARDI
44'te Ristovski'nin yaptığı ortada, ceza sahasında buluştuğu topu sol köşeden ağlara gönderen Sporar, Sportign'i 2-0 öne geçirdi. Portekiz ekibi 51'de Vietto ile farkı 3'e çıkardı.
VISCA UMUTLARI DİRİ TUTTU
Son yarım saatte risk alan Başakşehir'de 60'ta Visca'nın ceza sahası içinden gönderdiği şut kalecide kaldı. 77'de ise Visca penaltıdan skoru 3-1 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.
TURU GEÇECEK GÜCE SAHİBİZ
Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting yenilgisinin ardından, "İlk yarıda kötü bir oyun ortaya koyduk. Visca'nın golü bizi ayakta tuttu. Sporting'i sahamızda 2-0 yenecek güce sahibiz. Oyuncu grubuma güveniyorum. Bu turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.
SPORAR FARKI İKİYE ÇIKARDI
44'te Ristovski'nin yaptığı ortada, ceza sahasında buluştuğu topu sol köşeden ağlara gönderen Sporar, Sportign'i 2-0 öne geçirdi. Portekiz ekibi 51'de Vietto ile farkı 3'e çıkardı.
VISCA UMUTLARI DİRİ TUTTU
Son yarım saatte risk alan Başakşehir'de 60'ta Visca'nın ceza sahası içinden gönderdiği şut kalecide kaldı. 77'de ise Visca penaltıdan skoru 3-1 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.
TURU GEÇECEK GÜCE SAHİBİZ
Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting yenilgisinin ardından, "İlk yarıda kötü bir oyun ortaya koyduk. Visca'nın golü bizi ayakta tuttu. Sporting'i sahamızda 2-0 yenecek güce sahibiz. Oyuncu grubuma güveniyorum. Bu turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.
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