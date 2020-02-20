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    • 20.02.2020 15:58
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    • 20.02.2020 16:04
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    'dan son dakika açıklaması: TSYD toplantısına katılmayacağız!

    Türkiye Spor Yazarları Derneği bir açıklama yapmış ve , , , başkanlarını buluşturacağını belirtmişti. Bunun üzerine Trabzonspor'dan jet hızında bir açıklama geldi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada kendilerine böyle bir bilginin ulaşmadığı ve TSYD toplantısına katılmayacakları belirtildi.

    4 büyüklerin başkanları buluşacak denmişti! Flaş açıklama

    Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başkanlarının canlı yayında buluşacağını açıklamıştı.

    Yapılan açıklamada, "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir." denilmişti.

    Açıklamanın devamında "Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanılmıştı.

    TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

    Öte yandan bordo mavililer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada organizasyona dair kendilerine bilgi gelmediğini aktarırken, "Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

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