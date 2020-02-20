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    • 20.02.2020 17:26
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    Son dakika: 'da finalin oynanacağı yer belli oldu ve final tarihi değişti

    Son dakika haberine göre 'ndan final tarihi değişti. TFF'den yapılan açıklamada final karşılaşmasının 5 Mayıs Salı günü 'nda oynanacağı açıklandı.

    ZTK'da finalin oynanacağı yer belli oldu

    'ndan final tarihi değişti. TFF'den yapılan açıklamada final karşılaşmasının 5 Mayıs Salı günü 'nda oynanacağı açıklandı.

    İşte TFF'den yapılan açıklama
    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

    UEFA'nın 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi.

    Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

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