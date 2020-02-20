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    • 20.02.2020 17:58
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    Aytemiz uçağı Sivas'a inemedi

    'in 23. haftasının kritik karşılaşmalarından biri olan Demir Grup Sivas - Aytemiz maçı öncesi Sivas'a hareket eden Akdeniz temsilcisinin uçağı hava şartları nedeniyle Sivas'a inemedi.

    Süper Lig'de kritik maç öncesi flaş gelişme

    'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup Sivas ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz 'da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a inemedi. Uçak, Kayseri'ye inecek.

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas'a inememiş ve kafile Kayseri'ye indikten sonra karayoluyla Sivas'a geçmişti.

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