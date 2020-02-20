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    • 20.02.2020 13:45
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    , , ve Trabzon başkanları canlı yayında bir araya gelecek

    Türkiye Yazarları Derneği (); , , ve başkanlarını 26 Şubat Çarşamba günü canlı yayında bir araya getirecek. Yapılan açıklamada, "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir" denildi! İşte detaylar...

    4 büyüklerin başkanları canlı yayında bir araya gelecek

    Türkiye Yazarları Derneği bir ilki gerçekleştiriyor... , , ve 'ın başkanları canlı yayında buluşuyor.

    Türkiye Spor Yazarları Derneği, dört büyük kulübün başkanını bir araya getirmek için önemli bir hamle yaptı ve bu davet Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu tarafından kabul edildi.

    'den yapılan açıklamada "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir." denildi.

    Açıklamanın devamında "Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanıldı.

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