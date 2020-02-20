Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Mustafa Cengiz'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Sayın Ali Koç'un konuşmasını 2 saate yakın izledim. Gece bir daha dinledim. Toplantıda 7 dakikalık video ilgimi çekti. Woody Allen diyor ki 'Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış'ı okudum, olay Moskova'da geçiyor.

Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım şeklinde bir şey hissettim. TFF'yi, yöneticileri zan altında bırakarak, hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz? Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşma yapmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz.

Collina'lar istiyoruz, yeni Collina'lar, hayal biliyorum ama yetiştirmeliyiz. Türk hakemliğinin bu noktaya ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen çok kaliteli kadro var. Ben bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Gördüğünü çal.

FENERBAHÇE TARAFTARI CENTİLMENDİR

2 yıldır Kadıköy'e gidiyoruz, bir kere karşılandığımızı hatırlamıyorum. Taraftarın içinden geçiyoruz, turnikelerden geçiyoruz. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe'nin taraftarı centilmendir. Kendilerine yemek daviyetisi verdik ama gelmediler. Loca istediler loca verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli. Yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok.