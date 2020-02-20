Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.02.2020 14:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2020 14:35
    ABONE OL

    Başkanı açıklamalarda bulunuyor

    Başkanı , Fenerbahçe derbisi öncesi gündemdeki konuları değerlendirdiği bir açıklama yapıyor. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları...

    Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler

    Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Mustafa Cengiz'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

    Sayın 'un konuşmasını 2 saate yakın izledim. Gece bir daha dinledim. Toplantıda 7 dakikalık video ilgimi çekti. Woody Allen diyor ki 'Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış'ı okudum, olay Moskova'da geçiyor.

    Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım şeklinde bir şey hissettim. TFF'yi, yöneticileri zan altında bırakarak, hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz? Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşma yapmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz.

    Collina'lar istiyoruz, yeni Collina'lar, hayal biliyorum ama yetiştirmeliyiz. Türk hakemliğinin bu noktaya ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen çok kaliteli kadro var. Ben bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Gördüğünü çal.

    FENERBAHÇE TARAFTARI CENTİLMENDİR

    2 yıldır Kadıköy'e gidiyoruz, bir kere karşılandığımızı hatırlamıyorum. Taraftarın içinden geçiyoruz, turnikelerden geçiyoruz. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe'nin taraftarı centilmendir. Kendilerine yemek daviyetisi verdik ama gelmediler. Loca istediler loca verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli. Yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri