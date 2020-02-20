Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus'un yönetecek olması endişe yarattı. Aydınus'un 1-0 yenildikleri maçtaki hataları Bordo-Mavililer'i düşündürüyor. Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus'un yönetecek olması endişe yarattı. Aydınus'un 1-0 yenildikleri maçtaki hataları Bordo-Mavililer'i düşündürüyor.
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