Çimşir imha planını belirledi... Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Teknik Direktör Çimşir, topun kontrolünü ilk dakikadan itibaren eline alarak baskılı bir oyun oynatmayı planlıyor. Çimşir idmanda oyuncularını sürekli uyarırken baskılı oyun ve top kontrolü üzerinde duruyor.
HER ŞEYİNİZİ ORTAYA KOYUN
Başarılı hoca, idmanda yaptığı uyarılarda, "Pres yapmalıyız, topun kontrolü bizim elimizde olmalı ve agresif olmalıyız. Beşiktaş karşısında her şeyimizi ortaya koyarsak sonuç lehimize döner" dediği öğrenildi.
KANATLARA İŞ DÜŞECEK
Sörloth'u daha fazla topla buluşturmayı planlayan Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in oyun planında kanat oyuncuları da aynı zamanda birer savunma oyuncusu gibi görev yapacak.
TAKIMINI MOTİVE EDİYOR
Çimşir idmanda futbolcularını cumartesi günkü maça motive ediyor. Başarılı hoca Beşiktaş'ın zaaflarını tek tek anlatırken zaman zaman uyarılarda bulunuyor.
TRABZONSPOR 6 EKSİKLE ÇALIŞTI
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 6 eksikle sürdürdü. Ahmet Canbaz, Sturridge ile tırnağında sorun olan Mikel idmanda yer almadı.
HER ŞEYİNİZİ ORTAYA KOYUN
Başarılı hoca, idmanda yaptığı uyarılarda, "Pres yapmalıyız, topun kontrolü bizim elimizde olmalı ve agresif olmalıyız. Beşiktaş karşısında her şeyimizi ortaya koyarsak sonuç lehimize döner" dediği öğrenildi.
KANATLARA İŞ DÜŞECEK
Sörloth'u daha fazla topla buluşturmayı planlayan Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in oyun planında kanat oyuncuları da aynı zamanda birer savunma oyuncusu gibi görev yapacak.
TAKIMINI MOTİVE EDİYOR
Çimşir idmanda futbolcularını cumartesi günkü maça motive ediyor. Başarılı hoca Beşiktaş'ın zaaflarını tek tek anlatırken zaman zaman uyarılarda bulunuyor.
TRABZONSPOR 6 EKSİKLE ÇALIŞTI
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 6 eksikle sürdürdü. Ahmet Canbaz, Sturridge ile tırnağında sorun olan Mikel idmanda yer almadı.
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