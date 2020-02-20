F.Bahçeli futbolcular, G.Saray derbisi öncesinde öğle yemeğinde bir araya gelerek moral depoladılar. The House Cafe Suadiye'de düzenlenen yemek organizasyonunda Falette'nin doğum günü de kutlandı.
Kaptan Emre, "Derbide taraftarlarımızı üzmeden evlerine göndereceğiz" dedi.
Kaptan Emre, "Derbide taraftarlarımızı üzmeden evlerine göndereceğiz" dedi.
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