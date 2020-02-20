Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    stres attı

    F.Bahçeli futbolcular, G.Saray derbisi öncesinde öğle yemeğinde bir araya gelerek moral depoladılar. The 'de düzenlenen yemek organizasyonunda Falette'nin de kutlandı. Kaptan , "Derbide taraftarlarımızı üzmeden evlerine göndereceğiz" dedi.

    Fener stres attı
    F.Bahçeli futbolcular, G.Saray derbisi öncesinde öğle yemeğinde bir araya gelerek moral depoladılar. The 'de düzenlenen yemek organizasyonunda Falette'nin de kutlandı.



    Kaptan , "Derbide taraftarlarımızı üzmeden evlerine göndereceğiz" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçe stres attı
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri