Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.02.2020 18:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2020 18:28
    ABONE OL

    Son dakika haberi... Yeni - maçının tarihi belli oldu

    Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki erteleme maçlarının tarihini açıkladı. Yeni - maçı 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de oynanacak.

    Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki erteleme maçlarının tarihini açıkladı. Yeni - maçı 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    'Süper Lig'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. Haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

    Buna göre; Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.'

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri