Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki erteleme maçlarının tarihini açıkladı. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Süper Lig'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. Haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.'