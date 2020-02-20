Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    2000'den bu yana formasıyla deplasmanına çıkan hiçbir golcü ‘o galibiyeti’ getiremedi!

    2000 yılından bu yana formasıyla deplasmanına çıkan Jardel, Nonda, Baros, Elmander, Drogba, Burak, Podolski, ve Diagne gibi yıldızlar ’de galibiyet yüzü göremedi. Şimdi tüm gözler ’ya çevrildi.

    Kimler geldi kimler geçti Kadıköy düşmedi
    Kadıköy deplasmanında 1999'dan bu yana Fenerbahçe'yi yenemeyen Galatasaray'ın pazar günü hasrete son verip vermeyeceği merak konusu... Son 21 yılda Kadıköy'de birbirinden dramatik maçlar oynayan Sarı-Kırmızılılar'da dünyaca ünlü golcüler, milli forvetler beklenen galibiyeti getiremedi. 1999 sonrası 16 forvet Kadıköy'de 3 gol atabildi.


    Shabani     Nonda

    ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER FORMA GİYDİ
    Bu süreçte Mario Jardel, , Shabani Nonda, , Milan Baros, Elmander, Didier Drogba, , Podolski, Bafetimbi ve Mbaye Diagne gibi isimler Fenerbahçe deplasmanda forma giydi.


    Didier Drogba


    Milan Baros

    Ancak hiçbiri galibiyet göremedi.



    SON 10 YILA DAMGASINI VURDU
    1999 yılından sonra sadece Ümit Karan, Elmander ve Burak Yılmaz 1'er gol kaydedebildi. Şimdi pazar günkü derbi öncesi tüm gözler Radamel Falcao'ya çevrildi. Dünya futbolunda son 10 yıla damgasını vuran Kolombiyalı yıldızın performansı merakla bekleniyor.



    ÖNE GEÇEN TAKIM MAĞLUP OLMUYOR
    Fenerbahçe ile arasındaki derbilerde, ilk golü atan takımın kolay kolay yenilmemesi dikkat çekiyor. Rekabette 26 yılı kapsayan son 53 lig maçında, ilk golü atan taraf sadece 3 kez mağlup oldu.


    Burak Yılmaz

    SON 8 MAÇTA SADECE 3 GOL
    deplasmanında gol bulmakta çok zorlanan Galatasaray son 8 derbide rakip ağları sadece 3 kez havalandırabildi.


    Olcan Adın

    Bu goller Burak Yılmaz, ve Henry Onyekuru'dan geldi.



    'DE YÜZDE 60 BERABERLİK
    Son yıllarda Kadıköy'de beraberlik ön plana çıkıyor. Son 10 derbinin 6'sında eşitlik bozulmadı.




    ONUR ÖZKAN

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor 2000'den bu yana Galatasaray formasıyla Fenerbahçe deplasmanına çıkan hiçbir golcü ‘o galibiyeti’ getiremedi!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri