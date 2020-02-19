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    • Spor
    • 19.02.2020 Gazete

    ’dan temalı top

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 'taki maçına kadar organizasyonda "İstanbul 20" adlı meşin yuvarlağın kullanılacağını açıkladı. İstanbul temalı topta Avrupa ve Asya'yı bir köprüyle birleştiren İstanbul haritasını sanatsal bir çizimle yer alıyor.

    UEFA’dan İstanbul temalı top
    UEFA Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 'taki maçına kadar organizasyonda "İstanbul 20" adlı meşin yuvarlağın kullanılacağını açıkladı. İstanbul temalı topta Avrupa ve Asya'yı bir köprüyle birleştiren İstanbul haritasını sanatsal bir çizimle yer alıyor.



    İstanbul temalı top dünkü son 16 turu maçlarında kullanıldı.

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