UEFA’dan İstanbul temalı top

UEFA İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi Final maçına kadar organizasyonda "İstanbul 20" adlı meşin yuvarlağın kullanılacağını açıkladı. İstanbul temalı topta Avrupa ve Asya'yı bir köprüyle birleştiren İstanbul haritasını sanatsal bir çizimle yer alıyor.
İstanbul temalı top dünkü son 16 turu maçlarında kullanıldı.
İstanbul temalı top dünkü son 16 turu maçlarında kullanıldı.
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