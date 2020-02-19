Galatasaraylı oyuncular dün izin yaptı ama teknik heyet Fenerbahçe derbisi nedeniyle mesaisine devam etti. Pazar günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde Fatih Terim'in en büyük sıkıntısı Mario Lemina'nın forma giyemeyecek olması. Yeni Malatya maçının son anlarında kenara alınan başarılı futbolcunun yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edildi. Bu durum başta Terim olmak üzere Galatasaray camiasında büyük üzüntü yarattı.



BELHANDA İLE GÖRÜŞTÜ

Arayışlara başlayan Terim'in önünde 5 aday bulunuyor. Belhanda, Donk ve Selçuk, Seri'nin yanında oynayabilir. Ayrıca Ömer Bayram seçeneği de masada... Terim, ritmini yakalaması nedeniyle Donk'u ön liberoda oynatmayı düşünse de savunma hattını bozmak istemiyor. Selçuk ve Taylan da istenilen seviyede değil... Bu nedenle son dönemde kenarda kalan Belhanda ismi öne çıktı. Terim'in Faslı yıldıza 'Kendini hazırla' dediği öğrenildi. Belhanda'nın idmanlardaki performansına göre Ömer ihtimali de gündeme gelebilir tabii...



SİVAS MAÇINA HAZIR

Yeni Malatya maçında sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina en az iki hafta yok. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak olan yıldız oyuncu, 8 Mart'taki Sivas deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacak. Gabonlu ön libero 10 gün boyunca yoğun tedaviye alınacak.