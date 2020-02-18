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    • Spor
    • 18.02.2020 21:31
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    • 18.02.2020 21:31

    'den son dakika kararı! Bugünden itibaren...

    Türkiye Futbol Federasyonu () yaptığı açıklamada bugün itibarıyla PFDK ve Tahkim Kurulu'nun ceza vermediği açıklamalara Etik Kurulu talimatnamesi ile işlem yapılacağını duyurdu.

    TFF'den son dakika kararı! Bugünden itibaren...

    Türkiye Futbol Federasyonu, bugünden sonra kulüpler, yöneticileri ve mensuplarının basın ve yayın organları ile sosyal medyada yaptıkları bir kısım açıklamalar hakkında PFDK ve Tahkim Kurulu'nda ceza çıkmaması halinde Etik Kurulu Talimatları kapsamında işlem yapılacağını açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
    Bugüne kadar kulüplerimiz ile yöneticileri ve mensuplarının basın ve yayın organları ile sosyal medyada yaptıkları bir kısım açıklamalar hakkında tmenliğe aykırı açıklama nedeniyle disiplin sevk işlemleri yapılmışsa da, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu veya Tahkim Kurulu tarafından ihlal unsuru oluşmadığı yönünde değerlendirme yapılmıştır.

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun karar ve içtihatları doğrultusunda Futbol Disiplin Talimatı kapsamında disiplin ihlali olarak değerlendirilmeyen ve bu bilgilendirmemizden sonra yapılacak benzeri açıklamalar hakkında, Etik Kurulu Talimatı kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Türkiye Futbol Federasyonu

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