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    • 19.02.2020 12:51
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    • 19.02.2020 12:51

    'in Amerikalı yıldızı yıldızlaşıyor (Alec Peters kimdir? İşte kariyeri)

    bu sezon yoluna dolu dizgin devam ediyor. 'ın öğrencileri 45 puanla Türk Hava Yolları Euroleauge'de, lider olarak yolune devam ediyor. Bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 'nın CSKA takımından sezon başında Lacivert-beyazlı ekibe dahil olan Alec Peters henüz 24 yaşında. Genç şutör, Alec Peters Anadolu Efes formasıyla Euroleague'de üçlük atışlarında yüzde 40'ın üzerinde ortalama tutturdu. İki sayılık atışlarda ise yüzde 67.6.

    Düşüyor, kalkıyor, durmuyor!

    'in 95 doğumlu genç yıldızı 'ın Euroleague'de sezon başından bu yana neler yaptığına bakmaya ne dersiniz?

    ALEC PETERS KİMDİR?

    2013-2017 yılları arasında Valparaiso Üniversitesi'nde oynayan Alec Peters, 2017 NBA Draftinde tarafından 2. tur 54. sıradan seçildi. Burada 20 maçta görev alan ve aynı sezon NBA G League takımlarından Northern Arizona Suns takımında da forma giyen Peters, 2018-19 sezonu başında ilk yurtdışı deneyimini yaşamak için 'nın CSKA ekibinin yolunu tuttu.

    Horizon League'de 2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste üç kez en iyi beşe seçilen Amerikalı oyuncu, CSKA Moskova ile VTB Ligi şampiyonluğu ve Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Sonrasında Anadolu Efes'in yolunu tutan Peters, burada da Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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