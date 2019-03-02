Fenerbahçe maçının olay hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? (Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?)
Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bol gollü maçtan Fenerbahçe sahadan, 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Maçın en çok konuşulan isimlerinden biri hakem Halil Umut Meler oldu. Daha önce mimik skandalı ile gündeme gelen Halil Umut Meler'in tuttuğu takım yine en çok merak edilenler arasında. İşte başta Halil Umut Meler olmak üzere, hakemlerin tuttuğu takımlar.
02.03.2019 21:22
- Son Güncelleme: 02.03.2019 21:22
Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldığı maçta en konuşulan isimlerden biri hakem Halil Umut Meler oldu. Maç sonrası en çok merak edilenlerden biri Halil Umut Meler'in hangi takımlı olduğu oldu. İşte başta daha önce mimikleri ile olay yaratan Halil Umut Meler olmak üzere, hakemlerin tuttuğu takımlar.
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