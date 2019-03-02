Fenerbahçe maçının olay hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? (Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?)

Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldığı maçta en konuşulan isimlerden biri hakem Halil Umut Meler oldu. Maç sonrası en çok merak edilenlerden biri Halil Umut Meler'in hangi takımlı olduğu oldu. İşte başta daha önce mimikleri ile olay yaratan Halil Umut Meler olmak üzere, hakemlerin tuttuğu takımlar.