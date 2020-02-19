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    • Spor
    • 19.02.2020 Gazete

    , sezon sonu için istekte bulundu: &forvet istiyorum

    Teknik Direktörü , ile yeni sezon için fikir alışverişinde bulundu. Yalçın’ın, “Takıma ve forvet istiyorum. Alacağımız 2 oyuncunun da skora katkısı olmalı” dediği öğrenildi.

    10 numara&forvet istiyorum
    Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları erken başladı... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek yeni sezon için fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Başakşehir mağlubiyeti sonrasında takımın umudunun iyice azalması üzerine öncelik yeni sezona verildi.

    10 NUMARADA LİDER VASFI OLMALI
    Yalçın'ın Çebi'ye yeni sezonda ve forvet isteğini söyleyerek, "10 numara lider özelliklere sahip olmalı. Takımı yönlendirecek çok yönlü bir isim istiyorum" dediği belirlendi



    TAKIMA GÜÇLÜ BİR FORVET ŞART
    Çebi istediği forvet için de "Son vuruşları kusursuz olmalı. İyi kafa atmalı. Topu önde tutacak, sırtı dönük top alacak güçlü bir forvet olmalı. Arkadaşlarını pozisyona sokmalı" yorumunu yaptı.

    FUTBOLCULARINA İSTEKLERİNİ ANLATTI
    idmanda futbolcularından istediklerini tek tek anlattı.



    BURAK'LA ÖZEL GÖRÜŞME
    Sergen Yalçın'ın Burak'la özel bir görüşme yaparak Trabzonspor maçına hazırladığı öğrenildi.



    YENİ HEDEF DENİZLİ
    Lucescu defterini kapatan 'ın 'ye koordinatör olarak görev vermeyi düşündüğü öne sürüldü

    Mustafa Denizli Beşiktaş'a geri dönebilir. Danışmanlık için düşünülen Lucescu defterini kapatan Siyah-Beyazlı yönetimin gözünü Mustafa Denizli'ye çevirdiği ortaya çıktı. Denizli'nin koordinatör olarak göreve getirilmesi planlanıyor.

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