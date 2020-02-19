Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarına dün oynanan iki karşılaşmayla başlandı. Borussia Dortmund sahasında PSG'yi 2-1 yendi. Dortmund'un gollerini Haaland atarken, PSG'nin tek sayısı Neymar'dan geldi. Gecenin diğer maçında ise Atletico Madrid evinde Liverpool'u Saul Niguez'in golüyle 1-0 mağlup etti.







FRANKFURT-SALZBURG MAÇI ALİ PALABIYIK'IN

Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda E.Frankfurt-Salzburg maçını yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak M.Irrati ve Halis Özkahya yapacak.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE VAR UYGULANACAK

VAR artık UEFA Avrupa Ligi'nde... Tüm dünyada tartışmalara neden olan VAR sistemi UEFA Avrupa Ligi'nde de uygulanmaya başlayacak. UEFA'dan yapılan açıklamada yarın başlayacak son 32 turu maçlarından itibaren Avrupa Ligi maçlarında VAR sistemine geçileceği belirtildi. Kulüpler uygulamayı memnuniyetle karşıladı.







GÖÇEK İÇİN ETİK KURUL TALEBİ

Beşiktaş, Göztepe maçının hakemi Hüseyin Göçek'in kural hatası yaptığı gerekçesiyle Etik Kurul'a sevk edilmesini talep etti.



FORMA SATIŞI 146 BİNİ GEÇTİ

Fenerbahçe yeni sezon forma satışlarında 146 bin rakamını geride bıraktı. Galatasaray derbisi sonrası bu rakamın 150 bini geçmesi bekleniyor.







