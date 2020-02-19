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    • Spor
    • 19.02.2020 Gazete

    'den TAKVİM'e özel açıklamalar: Siyaset mi a karışıyor futbol mu siyasete!

    ’in, “Devlet sadece ’a değil her kulübe yardımcı oluyor” sözü için , “Siyaset mi a, futbol mu siyasete karışıyor? Bence futbol, siyasete karışmaya çalışıyor. tarafsız şekilde futbola destek oluyor” dedi.

    Siyaset mi futbola karışıyor futbol mu siyasete!
    , eski başkanı 'in "Devlet sadece 'a değil her kulübe yardımcı oluyor" sözüne destek verdi:

    "Siyaset mi a, futbol mu siyasete karışıyor. Bence futbol siyasete karışmaya çalışıyor. Kulüp başkanları, sosyal medyadaki siyasi grupların rüzgarına alet olmamalı. tarafsız şekilde futbola destek oluyor."


    Ali Koç

    Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, Ali Koç'un "Trabzonspor sırtını devlete dayamış" açıklamasına "Devlet her kulübe yardım ediyor. Olmalı da. Böyle şeyler söylenmesini doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız sporun daha iyi olması için çalışıyor" dedi. Biz de konuyu Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Rıdvan Dilmen'e sorduk. İşte Dilmen'in sözleri:

    REKOR KIRILDI
    Aslında     burada sorulacak soru: "Siyaset mi futbola karışıyor, futbol mu siyasete? Bana göre futbol siyasete karışmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde futbol dünyası, spor dünyasına devletin katkısı tartışılmaz. Avrupa'da statlara iki ülke rekor bütçe ayırıp yatırım yapmış. Biri Türkiye diğeri Polonya. Yine yayın ihalesinde rakamın yükselmesinde yayıncı kuruluşun Türkiye'ye girmesinde, 'nun alt liglere sponsorluğu keza Ziraat Bankası'nın sponsorlukları devletin desteğinin birer örneğidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Pakistan dönüşü kulüp başkanlarına ve çalışma arkadaşları için eleştirisi doğruydu. Aslında bizi tercüme etti. Kulüp başkanlarının ve arkadaşlarının demeçlerine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu. F.Bahçe Divan Toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız "Gönül ferman dinlemiyor" diyerek Fenerbahçeliliğini dile getirmiş ama hemen ardından da Vefa Küçük'ün maçlara davetine "Milli maçlarda ve Avrupa maçlarında takımlarımıza destek olmaya geliyorum. Onun dışında maçlara gitmiyorum" demişti.



    GEÇMİŞTE DE OLDU
    Geçmiş     dönemlere baktığımızda Hikmet Çetin, Mesut Yılmaz gibi siyasi isimler de her zaman tuttukları takımları dile getirdiler. Trabzonsporlu Bakanların da takımlarını sevmesi kadar doğal bir şey yok. Başkanlar kulüplerin liderleridir. Bu konularda kitleleri yanlış yönlendirmemeleri gerekiyor. Herkesin duyarlı davranması gerekiyor. TFF'ye de burada büyük görev düşüyor. Statlara siyasi sloganların sokulmaması lazım. TFF'nin bu tür konulara izin vermemesi gerekir.


    Ali Şen

    HERKESE YAPILDI
    Şöyle bir baktığımız zaman Fenerbahçe'ye Lisesi arazisi, , İncek tesisleri, Samandıra, Ülker Arena, Beşiktaş'a Fulya, stat ve Ümraniye, Galatasaray'a TT Stadı, Florya ve Riva, Trabzonspor'a da stat ve tesis gibi konularda devletin verdiği destek açıkça ortada. Sporun abisi konumundaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafsız bir şekilde destek verdiğini açıkça söyleyebiliriz. Devlet kulüplere bu kadar destek vermese, devletin bakanlıklarına borcu olan kulüplere bakanlıklar destek vermese Avrupa'da yaşayacağımız sıkıntıyı siz düşünün. Ali Şen Başkanın dediklerine kısmen katılıyorum. Ama bu sezon Fenerbahçe'nin hakkının da yendiğini söylemeliyim. 'nin bu süreçte aldığı veya almadığı kararlarla kamu vicdanını rahatsız ettiğini söylemek lazım.



    Trabzonspor çok güçlü bir takım. Şu ana kadar da ortaya koyduğu futbol ortada. Bu periyottaki performansını siyasete bağlamak büyük yanlış. Sosyal medyadaki siyasi grupların konuyu siyasete çekmesi kulüp başkanlarının da buna alet olması çok daha büyük yanlış. Buna alet olmamaları gerekiyor.





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