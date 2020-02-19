N’Koudou’dan müjde

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen N'Koudou idmanda yer aldı. Soğuk algınlığı bulunan Ljajic antrenmana katılırken Dorukhan takımdan ayrı olarak çalıştı. Futbolcular idman sonrası şut çalışması gerçekleştirdi.
GÖÇEK İÇİN ETİK KURUL TALEBİ
Beşiktaş, Göztepe maçının hakemi Hüseyin Göçek'in kural hatası yaptığı gerekçesiyle Etik Kurul'a sevk edilmesini talep etti.
TRABZONSPOR BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş- Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı. En düşük bilet fiyatı 110, en pahalı bilet ise 875 TL.
GÖÇEK İÇİN ETİK KURUL TALEBİ
Beşiktaş, Göztepe maçının hakemi Hüseyin Göçek'in kural hatası yaptığı gerekçesiyle Etik Kurul'a sevk edilmesini talep etti.
TRABZONSPOR BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş- Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı. En düşük bilet fiyatı 110, en pahalı bilet ise 875 TL.
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