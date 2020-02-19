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    • Spor
    • 19.02.2020 Gazete

    hayatını kaybetti

    Ajax, , ve gibi büyük takımların formasını giyen , 'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti.

    Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti
    Ajax, PEC Zwolle, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımların formasını giyen Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti.



    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, , "A Milli Takımımızın eski oyuncusu Mustafa Yücedağ'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Yücedağ'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.



    Yücedağ bir dönem Frank Rijkaard'ın yardımcılığını da yapmıştı.



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