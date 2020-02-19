Kolombiya basını: Falcao 11’de

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesinde sevindirici haber geldi... Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Radamel Falcao pazar günkü kritik maçta ilk 11'de yer alacak. Haberde teknik direktör Fatih Terim'in ayarladığı U19 takımına karşı yapılan hazırlık maçında herkesin yerini değiştirdiği, sadece Radamel Falcao'nun yerini sabit bıraktığı ifade edildi.
İZİN BUGÜN SONA ERİYOR
Galatasaray dünü izinli geçirdi... Sarı-Kırmızılılar derbi hazırlıklarına bugün tekrar başlayacak. Maç gününe kadar tüm çalışmalar basına ve taraftara kapalı olarak yapılacak.
İZİN BUGÜN SONA ERİYOR
Galatasaray dünü izinli geçirdi... Sarı-Kırmızılılar derbi hazırlıklarına bugün tekrar başlayacak. Maç gününe kadar tüm çalışmalar basına ve taraftara kapalı olarak yapılacak.
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