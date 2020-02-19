FIBA ŞL’de eşleşmeler belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimizin eşleşmeleri şu şekilde: Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Sigorta, ERA Basketball Nymburk-Teksüt Bandırma. Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimizin eşleşmeleri şu şekilde: Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Sigorta, ERA Basketball Nymburk-Teksüt Bandırma.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.