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    • Spor
    • 19.02.2020 Gazete

    Dersimiz ! Hüseyin Çimşir, yardımcı hocalarıyla Beşiktaş’ı çözüyor

     Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yardımcı hocalarıyla ’ı çözüyor. Başarılı hoca geldikten sonra rakibin oynadığı maçları ezberliyor.

    Dersimiz Beşiktaş
    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçını mercek altına aldı. Yardımcı hocalarıyla sürekli toplantı yapan Çimşir, Sergen Yalçın dönemindeki maçları tek tek izleyerek değerlendirme yapıyor.

    KANAT ATAKLARINA ÖNLEM
    Beşiktaş'ın daha çok kanat akınları ve ölü toplardan gol kazandığını gözlemleyen Çimşir önlemlerini ona göre alacak. Rakibin kanat organizasyonların engellenmesi için tedbir alınacak.



    NDIAYE, SOSA'NIN YANINA
    Obi Mikel'in cezası nedeniyle oynayamayacak olması nedeniyle Ndiaye'yi Sosa'nın yanına çekecek olan Çimşir 10 numara bölgesinde Sturridge'yi görevlendirmeyi hedefliyor.

    JOSE SOSA REKORA KOŞUYOR
    Beşiktaş'ta     forma giydiği dönemde 23 gole katkı veren Sosa, Trabzon'da 30 maçta 6 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. 34 yaşındaki oyuncu 11 gole daha katkı verirse kendi rekorunu kıracak.



    ÇİMŞİR GALİBİYET HALİNDE GÜNEŞ'E YETİŞECEK
    Çimşir yeni bir rekora göz dikti. Sivasspor galibiyetiyle Bordo-Mavili takımla çıktığı ilk 4 lig maçını kazanan Ahmet Özen'i yakalayan Çimşir, önünde alınacak bir galibiyette 2004-05 sezonunda takımı çalıştıran 'in 5 maçlık galibiyet serisini yakalayacak.

    BÜYÜKLERE KARŞI İKİNCİ SINAVI
    Hüseyin Çimşir 3 Büyükler'e karşı teknik direktör olarak ikinci sınavını cumartesi günü Beşiktaş'a karşı verecek.



    NWAKAEME     SEFERBERLİĞİ
    Sağlık Kurulu Nwakaeme'yi Beşiktaş maçına kadar hazır hale getirmek için yoğun çaba sarfediyor. Yıldız oyuncunun dev maça yetişmesi bekleniyor.

    TRABZONSPOR İZİN YAPTI
    Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi oyuncularına 1 gün izin verdi. Bordo-Mavililer böylece stres attı.

    FIRTINA YENEMEDİKLERİNDEN RÖVANŞLARI ALDI
    Trabzonspor hesap kapatmaya devam ediyor... Ligin ilk yarısında , , ve 'u yenemeyen Bordo- Mavililer ikinci devrede bu 4 takımı da dize getirmeyi başardı. 2019'daki 4 maçta 3 puanla yetinen Trabzonspor bu kez 4 maçtan 12 puanla ayrıldı.






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