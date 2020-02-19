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    • Spor
    • 19.02.2020 Gazete

    Cengiz’in eli havada kaldı

    Ali Sami Yen 1905 Derneğinin açılış töreninde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile eski başkan Faruk Süren arasında soğuk rüzgarlar esti. Başkan Cengiz, Süren'le karşılaştığı anda elini uzattı. Ancak Süren, Cengiz'in elini sıkmadı ve salonda büyük bir sessizlik yaşandı. Olay geceye damga vurdu.

    Cengiz’in eli havada kaldı
    Ali Sami Yen 1905 Derneğinin açılış töreninde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile eski başkan Faruk Süren arasında soğuk rüzgarlar esti. Başkan Cengiz, Süren'le karşılaştığı anda elini uzattı. Ancak Süren, Cengiz'in elini sıkmadı ve salonda büyük bir sessizlik yaşandı. Olay geceye damga vurdu.

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