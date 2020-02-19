Cengiz’in eli havada kaldı

Sami Yen 1905 Derneğinin açılış töreninde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile eski başkan Faruk Süren arasında soğuk rüzgarlar esti. Başkan Cengiz, Süren'le karşılaştığı anda elini uzattı. Ancak Süren, Cengiz'in elini sıkmadı ve salonda büyük bir sessizlik yaşandı. Olay geceye damga vurdu.