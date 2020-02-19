Başakşehir’e İngiliz hakem

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'inilk maçında yarınile oynayacağı maçının hakemi'ndan Anthonyoldu. Zorlu karşılaşmada'un yardımcılıklarınıveyapacak. 4. hakeminolacağı müsabakada VAR Hakemliğiniüstlenecek.dün öğlen saatlerinde tesislerinde yaptığı idman sonrası Sporting maçı için Portekiz'e uçtu.