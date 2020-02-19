Başakşehir’e İngiliz hakem

Medipol Başakşehir'in Uefa Avrupa Ligi Son 32 turu ilk maçında yarın Sporting Lizbon ile oynayacağı maçının hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor oldu. Zorlu karşılaşmada Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. 4. hakemin Peter Bankes olacağı müsabakada VAR Hakemliğini Stuart Attwell üstlenecek.
ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
Başakşehir dün öğlen saatlerinde tesislerinde yaptığı idman sonrası Sporting maçı için Portekiz'e uçtu.
ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
Başakşehir dün öğlen saatlerinde tesislerinde yaptığı idman sonrası Sporting maçı için Portekiz'e uçtu.
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