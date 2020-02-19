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    • Spor
    • 19.02.2020 Gazete

    arasında fırtına var! - derbisini dakika dakika masaya yatırdık...

    16 ile 30. dakikalar arasında adeta coşarken rakip filelere 11 gol gönderdi... . dakikalar arası 'nin de 7 golle en çok gol attığı 4 periyottan birisi oldu.

    16-30 arasında fırtına var!
    Pazar günü tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini dakika dakika masaya yatırdık. İki takımın ligde attıkları gol dakikalarına bakıldığında arası dikkatleri çekiyor. Özellikle bu 15 dakikalık periyotta adeta coşuyor.



    YÜZDE 30'U 16-30 ARASINDA
    Cimbom ligde attığı 36 golün 11'ini yani yaklaşık yüzde 30'unu 16-30 arasında buldu. Bu 15 dakikalık bölüm Fenerbahçe'nin de en çok gol bulduğu 4 periyottan biri oldu.



    61-75'TE SAVUNMA ALARMI!
    Kanarya 16-30 arasında rakip ağları 7 kez havalandırdı.



    Yenilen gol dakikalarına bakıldığında ise Galatasaray adına ikinci yarının ikinci 15 dakikalık bölümü dikkat çekiyor.



    KANARYA ÇOK KÖTÜ BAŞLIYOR
    Bu periyotta büyük sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar tam 6 gol yedi. Fenerbahçe'nin ise maçlara kötü başladığı görülüyor. Kanarya ilk 15 dakikalık bölümde kalesinde 5 gol gördü.



    ÇOK FORMDA
    Son 4 maçta 5 gol bulan Adem Büyük kariyerinin en formda dönemlerinden birisinde.



    F.Bahçe'nin en çok gol yediği dakika aralığı 1-15 arası. Cimbom ise kalesinde en çok golü 61-75 arasında gördü

    RAKAMLARA GÖRE BERABERE BİTER!
    İki takımın 22 haftalık lig istatistiklerinin birbirine çok yakın olması dikkat çekiyor.



    Şampiyonluk yarışında birçok kilidi çözecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın lig istatistiklerini de mercek altına aldık. Ezeli rakiplerin rakamlarının birbirine yakınlığı dikkat çekti. Kanarya'nın 10 parametrenin 5'inde, Cimbom'un ise 4'ünde rakibine üstünlük kurdu. 1 parametrede ise eşitlik bulunuyor.

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