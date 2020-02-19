Pazar günü tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini dakika dakika masaya yatırdık. İki takımın ligde attıkları gol dakikalarına bakıldığında 16-30 arası dikkatleri çekiyor. Özellikle Galatasaray bu 15 dakikalık periyotta adeta coşuyor.
YÜZDE 30'U 16-30 ARASINDA
Cimbom ligde attığı 36 golün 11'ini yani yaklaşık yüzde 30'unu 16-30 arasında buldu. Bu 15 dakikalık bölüm Fenerbahçe'nin de en çok gol bulduğu 4 periyottan biri oldu.
61-75'TE SAVUNMA ALARMI!
Kanarya 16-30 arasında rakip ağları 7 kez havalandırdı.
Yenilen gol dakikalarına bakıldığında ise Galatasaray adına ikinci yarının ikinci 15 dakikalık bölümü dikkat çekiyor.
KANARYA ÇOK KÖTÜ BAŞLIYOR
Bu periyotta büyük sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar tam 6 gol yedi. Fenerbahçe'nin ise maçlara kötü başladığı görülüyor. Kanarya ilk 15 dakikalık bölümde kalesinde 5 gol gördü.
ADEM BÜYÜK ÇOK FORMDA
Son 4 maçta 5 gol bulan Adem Büyük kariyerinin en formda dönemlerinden birisinde.
F.Bahçe'nin en çok gol yediği dakika aralığı 1-15 arası. Cimbom ise kalesinde en çok golü 61-75 arasında gördü
RAKAMLARA GÖRE BERABERE BİTER!
İki takımın 22 haftalık lig istatistiklerinin birbirine çok yakın olması dikkat çekiyor.
Şampiyonluk yarışında birçok kilidi çözecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın lig istatistiklerini de mercek altına aldık. Ezeli rakiplerin rakamlarının birbirine yakınlığı dikkat çekti. Kanarya'nın 10 parametrenin 5'inde, Cimbom'un ise 4'ünde rakibine üstünlük kurdu. 1 parametrede ise eşitlik bulunuyor.
YÜZDE 30'U 16-30 ARASINDA
Cimbom ligde attığı 36 golün 11'ini yani yaklaşık yüzde 30'unu 16-30 arasında buldu. Bu 15 dakikalık bölüm Fenerbahçe'nin de en çok gol bulduğu 4 periyottan biri oldu.
61-75'TE SAVUNMA ALARMI!
Kanarya 16-30 arasında rakip ağları 7 kez havalandırdı.
Yenilen gol dakikalarına bakıldığında ise Galatasaray adına ikinci yarının ikinci 15 dakikalık bölümü dikkat çekiyor.
KANARYA ÇOK KÖTÜ BAŞLIYOR
Bu periyotta büyük sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar tam 6 gol yedi. Fenerbahçe'nin ise maçlara kötü başladığı görülüyor. Kanarya ilk 15 dakikalık bölümde kalesinde 5 gol gördü.
ADEM BÜYÜK ÇOK FORMDA
Son 4 maçta 5 gol bulan Adem Büyük kariyerinin en formda dönemlerinden birisinde.
F.Bahçe'nin en çok gol yediği dakika aralığı 1-15 arası. Cimbom ise kalesinde en çok golü 61-75 arasında gördü
RAKAMLARA GÖRE BERABERE BİTER!
İki takımın 22 haftalık lig istatistiklerinin birbirine çok yakın olması dikkat çekiyor.
Şampiyonluk yarışında birçok kilidi çözecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın lig istatistiklerini de mercek altına aldık. Ezeli rakiplerin rakamlarının birbirine yakınlığı dikkat çekti. Kanarya'nın 10 parametrenin 5'inde, Cimbom'un ise 4'ünde rakibine üstünlük kurdu. 1 parametrede ise eşitlik bulunuyor.
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