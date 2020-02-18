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    • 18.02.2020 12:58
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    • 18.02.2020 13:12

    'de Galatasaray derbisi öncesi tehlikesi! Özel hazırlık yapılıyor

    'nin şüphesiz bu sezon en çok dikkat çeken ismi Vedat Muriqi. Fenerbahçe'nin gol makinesi olarak nitelendirilen , 19.haftada karşısında attığı golden bu yana suskun. 'in 23.haftasında Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olan Sarı-lacivertliler'de Muriç düşündürüyor. Kosovalı golcünün rakip fileleri sarsamaması halinde büyük sıkıntıya düşeceği belirtiliyor.

    Derbi öncesi Muriç krizi!

    Son 3 karşılaşmada sarı kart sınırında olması nedeniyle tutuk bir performans sergileyen golcü futbolcu, söz konusu 3 karşılaşmada kaleye çektiği 11 şutun sadece 2'sinde isabet bulabildi.

    Bunun yanı sıra Kosovalı yıldızın gol atmadığı karşılaşmalarda sadece Çaykur Rize ile oynanan maçta sahadan galip ayrılabildi. Fenerbahçe teknik heyeti de bu doğrultuda Muriç'i derbiye özel hazırlıyor.

    İLK 45 DAKİKA ÖNEMLİ

    Fenerbahçe ilk yarısını geride kapattığı maçlarda geri dönemiyor. Sarı-lacivertliler, ilk 45 dakikayı yenik kapattığı son 17 maçının sadece birini kazanabildi. O maçta da 2. haftada 'i deplasmanda 2-1 yenmişti.

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