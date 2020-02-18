Son 3 karşılaşmada sarı kart sınırında olması nedeniyle tutuk bir performans sergileyen golcü futbolcu, söz konusu 3 karşılaşmada kaleye çektiği 11 şutun sadece 2'sinde isabet bulabildi.

Bunun yanı sıra Fenerbahçe Kosovalı yıldızın gol atmadığı karşılaşmalarda sadece Çaykur Rize ile oynanan maçta sahadan galip ayrılabildi. Fenerbahçe teknik heyeti de bu doğrultuda Muriç'i derbiye özel hazırlıyor.

İLK 45 DAKİKA ÖNEMLİ

Fenerbahçe ilk yarısını geride kapattığı maçlarda geri dönemiyor. Sarı-lacivertliler, ilk 45 dakikayı yenik kapattığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi. O maçta da 2. haftada Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenmişti.