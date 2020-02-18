Tecrübeli hakemlerimizden Cüneyt Çakır UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak Tottenham-Leipzig maçında düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın 4. hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
ZİRAAT BANKASI G.SARAY'I 3-1 MAĞLUP ETTİ
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankası, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar aldığı yenilgiyle 4. sıradaki yerini korurken Ziraat Bankası 1 sıra yükselerek 5. sıraya yerleşti.
MÜNİH KAHRAMANI HAYATINI KAYBETTİ
Manchester United'ın "Münih Kahramanı" olarak nitelendirilen Harry Greg 87 yaşında hayata veda etti. 1957-58 sezonunda Kızılyıldız maçının ardından uçak kazası olmuştu. Münih'te gerçekleşen kazadan sağ kurtulan Greg, uçaktaki birçok kişiyi kurtarmıştı. Bu olayın ardından "Münih Kahramanı" olarak anılmıştı.
GAZİANTEP RİZE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERDİ
Gaziantep evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Goller 52'de Sousa ve 90+1'de Djilobodji'den geldi. Gaziantep'te Muhammet Demir 57 ve 62. dakikada attığı penaltıları direğe nişanladı. Rize'de Fernandes kırmızıyla atıldı.
MUSTAFA KAPI KADRO DIŞI KALDI
Galatasaray altyapısından yetişen Mustafa Kapı'yı sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bıraktı.
HAKAN ÇALHANOĞLU İDMANDA SAKATLANDI
Gurbetçi oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu antrenmanda sakatlandı. İtalyan Medyasında yer alan haberlerde Milanlı futbolcunun sağ iliopsoas kasından bir yaralanma yaşadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun ne kadar sahalardan uzak kalacağı son tetkiklerin ardından belli olacak.
ELİMİZDEKİ KADROYLA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
Basketbol Mili Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Hollanda ve İsveç maçları öncesi açıklamalar yaptı. Sarıca, "Hollanda ve İsveç ekol olarak çok tanıdık gelmeyecek ama ters rakipler. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapıp bu iki maçı kazanmak için sahada çabalayacağız" dedi.
SON 16 TURU BÜYÜK MAÇLARLA BAŞLIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu bugün oynanacak maçlarla start alacak... Bugün TSİ 23.00'da İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak... Fransızlar'ın güçlü temsilcisi Paris Saint-Germain ise Signal İduna Park'ta Alman Ligi ekibi Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak.
ESKRİMDE 21 MADALYA
Sofya Kupası Eskrim Turnuvası'nda 12-17 yaş aralığındaki sporcularımız 21 madalya kazandı. Ekibimiz Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda 3 altın 5 gümüş ve 13 bronz madalyanın sahibi oldu.
QUARESMA'DAN DESTEK
Kasımpaşa'da oynayan Quaresma, Portekiz'in Porto takımında forma giyen ve ırkçı tezahürata maruz kaldığı için sahayı terk eden Marega'ya sosyal medya hesabından destek verdi.
CASILLAS ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Real Madrid Efsanelerinden İker Casillas, İspanya Futbol Federasyonluğuna aday olduğunu açıkladı. Casillas yaptığı açıklamada, "RFEF Başkanlığı için adaylığımı sunacağım" ifadesini kullandı.
ALL-STAR KAZANANI LEBRON
NBA'de Kobe Bryant anısına düzenlenen All-Star'ın galibi Lebron James'in takımı oldu. Giannis Antetokounmpo'nun takımı ile karşılaşan James'in takımı sahadan 157-155 galip ayrıldı.
BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan maçın biletleri bugün satışa çıkacak. En ucuz bilet 110 TL, en pahalı ise 875 TL olacak.
ZİRAAT BANKASI G.SARAY'I 3-1 MAĞLUP ETTİ
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankası, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar aldığı yenilgiyle 4. sıradaki yerini korurken Ziraat Bankası 1 sıra yükselerek 5. sıraya yerleşti.
MÜNİH KAHRAMANI HAYATINI KAYBETTİ
Manchester United'ın "Münih Kahramanı" olarak nitelendirilen Harry Greg 87 yaşında hayata veda etti. 1957-58 sezonunda Kızılyıldız maçının ardından uçak kazası olmuştu. Münih'te gerçekleşen kazadan sağ kurtulan Greg, uçaktaki birçok kişiyi kurtarmıştı. Bu olayın ardından "Münih Kahramanı" olarak anılmıştı.
GAZİANTEP RİZE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERDİ
Gaziantep evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Goller 52'de Sousa ve 90+1'de Djilobodji'den geldi. Gaziantep'te Muhammet Demir 57 ve 62. dakikada attığı penaltıları direğe nişanladı. Rize'de Fernandes kırmızıyla atıldı.
MUSTAFA KAPI KADRO DIŞI KALDI
Galatasaray altyapısından yetişen Mustafa Kapı'yı sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bıraktı.
HAKAN ÇALHANOĞLU İDMANDA SAKATLANDI
Gurbetçi oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu antrenmanda sakatlandı. İtalyan Medyasında yer alan haberlerde Milanlı futbolcunun sağ iliopsoas kasından bir yaralanma yaşadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun ne kadar sahalardan uzak kalacağı son tetkiklerin ardından belli olacak.
ELİMİZDEKİ KADROYLA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
Basketbol Mili Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Hollanda ve İsveç maçları öncesi açıklamalar yaptı. Sarıca, "Hollanda ve İsveç ekol olarak çok tanıdık gelmeyecek ama ters rakipler. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapıp bu iki maçı kazanmak için sahada çabalayacağız" dedi.
SON 16 TURU BÜYÜK MAÇLARLA BAŞLIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu bugün oynanacak maçlarla start alacak... Bugün TSİ 23.00'da İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak... Fransızlar'ın güçlü temsilcisi Paris Saint-Germain ise Signal İduna Park'ta Alman Ligi ekibi Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak.
ESKRİMDE 21 MADALYA
Sofya Kupası Eskrim Turnuvası'nda 12-17 yaş aralığındaki sporcularımız 21 madalya kazandı. Ekibimiz Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda 3 altın 5 gümüş ve 13 bronz madalyanın sahibi oldu.
QUARESMA'DAN DESTEK
Kasımpaşa'da oynayan Quaresma, Portekiz'in Porto takımında forma giyen ve ırkçı tezahürata maruz kaldığı için sahayı terk eden Marega'ya sosyal medya hesabından destek verdi.
CASILLAS ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Real Madrid Efsanelerinden İker Casillas, İspanya Futbol Federasyonluğuna aday olduğunu açıkladı. Casillas yaptığı açıklamada, "RFEF Başkanlığı için adaylığımı sunacağım" ifadesini kullandı.
ALL-STAR KAZANANI LEBRON
NBA'de Kobe Bryant anısına düzenlenen All-Star'ın galibi Lebron James'in takımı oldu. Giannis Antetokounmpo'nun takımı ile karşılaşan James'in takımı sahadan 157-155 galip ayrıldı.
BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan maçın biletleri bugün satışa çıkacak. En ucuz bilet 110 TL, en pahalı ise 875 TL olacak.
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