Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.02.2020 11:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2020 11:37

    Bir dönem forması giyen futbolu bıraktı!

    2009-2013 yıllarında 'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve 'a transfer olan , futbolu bıraktığını açıkladı. 36 yaşındaki Erman Kılıç futbolu bıraktığını Instagram hesabından duyurdu.

    Resmen bıraktı! İşte o açıklama

    resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla futbol hayatını noktaladığını açıkladı. 36 yaşındaki oyuncu son olarak Erzincanspor'da forma giymişti.

    2009-2013 yılları arasında 'da gösterdiği performansla beğeni kazanan ve 2013'te 'a bedelsiz transfer olan Erman Kılıç, sarı kırmızı ekipte sadece 2 ay kalmış ve resmi maçlarda forma giyemeden Eskişehirspor'a satılmıştı. Galatasaray'a 200 bin euro kazandıran Erman Kılıç, daha sonra birçok alt lig kulübünde forma giydi.

    Erman kariyeri boyunca 383 maça çıktı, 58 gol attı ve 66 asist yaptı. Bunların büyük kısmını ise 4 sezon forma giydiği ve 152 maça çıktığı Sivasspor'da gerçekleştirdi. Sivasspor, 32 gol, 35 asist yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Bir dönem Galatasaray forması giyen Erman Kılıç futbolu bıraktı!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri