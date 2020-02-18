Erman Kılıç resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla futbol hayatını noktaladığını açıkladı. 36 yaşındaki oyuncu son olarak Erzincanspor'da forma giymişti.

2009-2013 yılları arasında Sivasspor'da gösterdiği performansla beğeni kazanan ve 2013'te Galatasaray'a bedelsiz transfer olan Erman Kılıç, sarı kırmızı ekipte sadece 2 ay kalmış ve resmi maçlarda forma giyemeden Eskişehirspor'a satılmıştı. Galatasaray'a 200 bin euro kazandıran Erman Kılıç, daha sonra birçok alt lig kulübünde forma giydi.

Erman kariyeri boyunca 383 maça çıktı, 58 gol attı ve 66 asist yaptı. Bunların büyük kısmını ise 4 sezon forma giydiği ve 152 maça çıktığı Sivasspor'da gerçekleştirdi. Sivasspor, 32 gol, 35 asist yaptı.