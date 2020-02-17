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    • 17.02.2020 17:40
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    • 17.02.2020 17:40

    2 - 3 | Maç özeti izle

    22. hafta karşılaşmasında deplasmanda 'e konuk olduğu mücadelenin 90+4. dakikasında bulduğu golle rakibini 3-2 yendi ve üç puana uzandı. Union Berlin-Bayer Leverkusen maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

    Union Berlin-Bayer Leverkusen maç özeti izle

    Bundesliga'nın 22. haftasında , deplasmanda 'e konuk oldu.

    An der Alten Försterei Stadı'nda TSİ 17.30'da başlayan ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanan maçta Union Berlin'in gollerini 7. dakikada Gentner ve 87. dakikada Bülter kaydedeken, Bayer Leverkusen'e 3 puanı getiren golleri 22'de Havertz, 83'te Diaby ve 90+4'te Bellarabi kaydetti.

    Bu maçın ardından, Bayer Leverkusen 40 puana ulaşarak maç fazlasıyla ligin 4. sırasına yükselirken, 11. sıradaki Union Berlin 26 puanda kaldı.

    İşte Union Berlin - Bayer Leverkusen maçının özeti:

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