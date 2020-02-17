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    • 17.02.2020 17:45
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    • 17.02.2020 17:45

    MAÇ SONUCU: 2-3 Wolfsburg | izle

    Ligi'nin 22. haftasında Wolfsburg, deplasmanda 'i 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber Wolfsburg puanını 31'e yükseltti ve 9. sıraya çıktı. Hoffenheim ile Wolfsburg arasındaki nefes kesen maçın özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

    Hoffenheim-Wolfsburg maç özeti izle

    'nin 22. haftasında , evinde Wolfsburg'u konuk etti. Deplasman ekibi, Hoffenheim'i sahasında 3-2 mağlup etti. Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri,18 (P), 52 (P) ve 71. dakikalarda Wout Weghorst kaydetti.

    Wolfsburg deplasman galibiyetiyle puanını 31'e yükseltti ve 9. sıraya çıktı. Ev sahibi ekip Hoffenheim ise bu mağlubiyetle 33 puanla 8. sırada yer aldı.

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