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    • 17.02.2020 17:37
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    • 17.02.2020 17:37

    1-1 | MAÇ SONUCU! Augsburg - Freiburg izle

    'nın 22. haftasında , WWK Arena'da konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü kaydederken, deplasman ekibinin sayısı Haberer'den geldi. Nefes kesen karşılaşmanın özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

    Augsburg 1-1 Freiburg maç özeti

    'nın 22. haftasında ile karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Augsburg, 'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 51. dakikasında Freiburg, Haberer'in attığı golle eşitliği yakaladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı iki ekip 1-1'lik skorla 1'er puanı hanesine yazdırdı.

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