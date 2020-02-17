Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg ile Freiburg karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Augsburg, Philipp Max'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 51. dakikasında Freiburg, Haberer'in attığı golle eşitliği yakaladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı iki ekip 1-1'lik skorla 1'er puanı hanesine yazdırdı.



