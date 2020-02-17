Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg ile Freiburg karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Augsburg, Philipp Max'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 51. dakikasında Freiburg, Haberer'in attığı golle eşitliği yakaladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı iki ekip 1-1'lik skorla 1'er puanı hanesine yazdırdı.
- Spor
- 17.02.2020 17:37
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- Son Güncelleme:
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- 17.02.2020 17:37
Augsburg 1-1 Freiburg | MAÇ SONUCU! Augsburg - Freiburg maç özeti izle
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg, WWK Arena'da konuk ettiği Freiburg ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Philipp Max kaydederken, deplasman ekibinin sayısı Haberer'den geldi. Nefes kesen karşılaşmanın özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg ile Freiburg karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Augsburg, Philipp Max'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 51. dakikasında Freiburg, Haberer'in attığı golle eşitliği yakaladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı iki ekip 1-1'lik skorla 1'er puanı hanesine yazdırdı.
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