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    • 17.02.2020 10:19

    'de Galatasaray maçı öncesi 3 isme talimat

    Son 3 maçta 8 puan kaybederek zirve mücadelesinde ağır yara alan 'de gözler Galatasaray maçına çevrildi. Galatasaray'ı yenerek yara sarmak ve yeniden şampiyonluk mücadelesine katılmak isteyen sarı-lacivertli ekipte teknik heyet kritik maç öncesi 3 futbolcuya hazır olmaları talimatını verdi.

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda Ankaragücü mağlubiyeti camianın moralini bozarken, tek hedef Kadıköy geleneğini sürdürüp seri galibiyetlerle zirve yarışına yeniden dahil olmak. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin planları yapılırken, teknik heyetten 3 isme hazır olmaları talimatı verildi.

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