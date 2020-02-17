Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda Ankaragücü mağlubiyeti camianın moralini bozarken, tek hedef Kadıköy geleneğini sürdürüp seri galibiyetlerle zirve yarışına yeniden dahil olmak. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin planları yapılırken, teknik heyetten 3 isme hazır olmaları talimatı verildi.
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