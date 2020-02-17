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    • Spor
    • 17.02.2020 Gazete

    Süleyman Karadeniz altın kazandı

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

    Süleyman Karadeniz altın kazandı
    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. 74 kiloda ise Soner Demirtaş, üçüncülük maçında Macar Murad Kuramagomedov'u 5-0 yenerek bronz madalya kazandı.

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