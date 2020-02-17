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    • 17.02.2020 18:43
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    • 17.02.2020 18:43

    MAÇ SONUCU: Southampton 1-2 Burnley ÖZET İZLE

    'in 26. haftasında Southamton, Burnley'i konuk etti. Burnley, St. Mary's Stadyumu'nda konuk olduğu Southampton'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın gollerini ve özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Burnley deplasmanda kazandı!

    'in 26. haftasında Southamton, Burnley'i konuk etti.

    ÖZET İZLE
    St. Mary's Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Burnley, Westwood'un golüyle 1-0 öne geçti.

    18. dakikada Southampton, Ings'in kaydettiği golle mücadelede eşitliği yakaladı.


    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

    İkinci yarının 60. dakikasında deplasman ekibinde Vydra, takımını tekrardan öne geçirdi.

    Mücadeledenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Burnley 3 puanı hanesine yazdırdı.

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