Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Hertha Berlin deplasmanda Paderborn'u 2-1 mağlup etti. Gol perdesini erken açan Hertha Berlin, 10. dakikada Boyata iel 1-0 öne geçti. Ev sahibinde 51. dakikada sahneye çıkan Srbeny skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1. Konuk ekip, 67'de Collins'in kendi kalesine attığı golle üç puanın sahibi oldu. Hertha bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, haftayı 13. sırada kapattı. 16 puanla son sırada yer alan Paderborn'un ise ligde kalma umutları azaldı.
- Spor
- 17.02.2020 18:07
- -
- Son Güncelleme:
-
- 17.02.2020 18:07
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.