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    • Spor
    • 17.02.2020 18:07
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    • 17.02.2020 18:07

    MAÇ SONUCU: 1-2 |

    'nın 22. haftasında , konuk olduğu son sıradaki 'u 2-1'lik skorla geçti. Hertha Berlin bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, ev sahibi Paderborn ise 16 puanda kaldı. Paderborn ile Hertha Berlin arasındaki nefes kesen mücadelenin özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

    Paderborn-Hertha Berlin maç özeti izle

    'nın 22. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti. Gol perdesini erken açan Hertha Berlin, 10. dakikada Boyata iel 1-0 öne geçti. Ev sahibinde 51. dakikada sahneye çıkan Srbeny skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1. Konuk ekip, 67'de Collins'in kendi kalesine attığı golle üç puanın sahibi oldu. Hertha bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, haftayı 13. sırada kapattı. 16 puanla son sırada yer alan Paderborn'un ise ligde kalma umutları azaldı.

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    Haberler Spor MAÇ SONUCU: Paderborn 1-2 Hertha Berlin | Maç özeti izle
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