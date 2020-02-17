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    • 17.02.2020 18:50
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    • 17.02.2020 18:50

    MAÇ SONUCU: Wolverhampton 0-0 ÖZET İZLE

    İngiltere Premer Lig'in 26. haftasında , Molineux Stadyumu'nda konuk olduğu Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Leicester City'de milli futbolcu 90 dakikada süre aldı. Maçın özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Wolves - Leicester maçında gol sesi çıkmadı

    'in 26. haftasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.

    MAÇ ÖZETİ
    Molineus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.


    İkinci yarının 76. dakikasında Leicester, Choudhury'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.



    GOL SESİ ÇIKMADI
    İlerleyen dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

    Leicester City'de forma giyen milli futbolcu , mücadelede 90 dakika süre aldı.

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