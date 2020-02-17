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    • 17.02.2020 11:34
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    • 17.02.2020 11:37

    'de mali kriz kapıda! Üst üste 13. kez...

    , Süper Lig'in ikinci devresine kabus gibi bir başlangıç yaptı. Son 3 maçta sadece 1 beraberlik alabilen sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışında büyük bir yara alırken, 22'nci hafta sonunda 38 puanla 6. sırada kaldı. 2008'den bu yana 'ne katılamayarak büyük bir gelirden olan Fenerbahçe'nin bu yıl da Devler Ligi'nden uzak kalması durumunda büyük bir mali yara alacağı ifade edildi.

    Fenerbahçe'de mali kriz kapıda! Üst üste 13. kez...

    Ankaragücü yenilgisi sonrası 'de bir diğer öne çıkan konu, oldu. Ligde mutlaka şampiyonluk isterken ciddi bir kayıp gören sarı-lacivertliler, ilk 2 sıradan uzaklaşmanın endişesini taşıyor.

    Bu sezon ilk 4'e bile girmenin zor olduğu bir ortamda, 22. haftada 6. sırada kalınması göze çarpıyor. Son olarak 2008 yılında Devler Ligi'ne giden Fenerbahçe, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.

    Fenerbahçe'de yönetimin ekonomik gelir bakımından hayati önem verdiği Şampiyonlar Ligi'nden bir sene daha uzak kalınmasının kabul edilemeyeceği aktarılıyor.

    Dev arenaya 12 senedir gidilememenin faturasının ağır olduğu bildirilirken, zaten maddi anlamda kötü olan durumun bir sene daha hasar alabileceği vurgulanıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de mali kriz kapıda! Üst üste 13. kez...
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