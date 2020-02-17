Cumartesi gecesi başkent deplasmanında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de çanlar teknik patron Ersun Yanal için çalıyor. Ersun Yanal için bu hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak derbi maçı kritik bir önem taşıyor.
BERABERLİKTE BİLE RİSK VAR...
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de alacağı bir yenilgi Yanal döneminin sonu olabilir. Kulübe yakın çevreler beraberlik durumunda bile böyle bir ihtimalin olduğunu ifade ediyorlar.
ADİL RAMİ NEDEN ALINDI
Yanal'ın Tolga Ciğerci ile stoperde Jailson ısrarı, Adil Rami'nin hala oynamaması ve hücum sıkıştığında B planının olmaması hem yönetimin hem de taraftarın tepkisini çekiyor.
YÜZDE 75 GALİBİYET GETİRMEDİ
Yüzde 75'lik topla oynama oranı Ankaragücü önünde puan getirmedi.
FENER DERBİ İÇİN START VERİYOR
Dünü izinli geçiren Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde start verecek.
VEDAT MURİC STOP ETTİ!
Süper Lig'in 2. yarısına iyi başlamasına rağmen Vedat Muric Trabzon, Alanya ve A.Gücü maçlarında sıfır çekti. Bu maçlarda 8 puan kaybedildi.
3 HAFTA OYNAMAYACAK
ANKARAGÜCÜ maçında sakatlanan kaptan Emre Belözoğlu'nun kasında ve kas zarında yırtık tesbit edildi. Tecrübeli oyuncunun 2 ya da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
BERABERLİKTE BİLE RİSK VAR...
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de alacağı bir yenilgi Yanal döneminin sonu olabilir. Kulübe yakın çevreler beraberlik durumunda bile böyle bir ihtimalin olduğunu ifade ediyorlar.
ADİL RAMİ NEDEN ALINDI
Yanal'ın Tolga Ciğerci ile stoperde Jailson ısrarı, Adil Rami'nin hala oynamaması ve hücum sıkıştığında B planının olmaması hem yönetimin hem de taraftarın tepkisini çekiyor.
YÜZDE 75 GALİBİYET GETİRMEDİ
Yüzde 75'lik topla oynama oranı Ankaragücü önünde puan getirmedi.
FENER DERBİ İÇİN START VERİYOR
Dünü izinli geçiren Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde start verecek.
VEDAT MURİC STOP ETTİ!
Süper Lig'in 2. yarısına iyi başlamasına rağmen Vedat Muric Trabzon, Alanya ve A.Gücü maçlarında sıfır çekti. Bu maçlarda 8 puan kaybedildi.
3 HAFTA OYNAMAYACAK
ANKARAGÜCÜ maçında sakatlanan kaptan Emre Belözoğlu'nun kasında ve kas zarında yırtık tesbit edildi. Tecrübeli oyuncunun 2 ya da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
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