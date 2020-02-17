TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
BURSA'DAN ERKEN GOL
Buraspor 11. dakikada Traore'nin ceza alanı dışından attığı golle öne geçti. 35'te Seleznov kendisine yaıplan penaltıyı kullandı: 2-0. 64'te Özer kırmızı gördü. 69'da Mehmet Akyüz skoru belirledi: 2-1.
HATAY-KAYSERİ: 73-83
Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynanan tek karşılaşmada Kayseri Basketbol deplasmanda Hatay BŞB'yi 83-73 yendi. Konuk ekipte Kaela Davis attığı 29 sayıyla en skorer isim oldu.
LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de 22. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşma ile sona erecek. Antalyaspor- Kasımpaşa ile karşılaşırken Gaziantep FK de Ç. Rizespor'u ağırlayacak. Maçlar saat 20.00'de başlayacak.
G.SARAY SET VERMEDİ
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Ligde diğer maçta Nilüfer Belediye, Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.
ANKARA DEMİR MAĞLUP
Türkiye 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta dün oynanamayan Sivas Belediyespor ile Ankara Demirspor arasındaki maçı evsahibi takım Sivas Belediye 4-3 kazanarak rakibini liderlikten indirdi.
BURSA'DAN ERKEN GOL
Buraspor 11. dakikada Traore'nin ceza alanı dışından attığı golle öne geçti. 35'te Seleznov kendisine yaıplan penaltıyı kullandı: 2-0. 64'te Özer kırmızı gördü. 69'da Mehmet Akyüz skoru belirledi: 2-1.
HATAY-KAYSERİ: 73-83
Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynanan tek karşılaşmada Kayseri Basketbol deplasmanda Hatay BŞB'yi 83-73 yendi. Konuk ekipte Kaela Davis attığı 29 sayıyla en skorer isim oldu.
LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de 22. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşma ile sona erecek. Antalyaspor- Kasımpaşa ile karşılaşırken Gaziantep FK de Ç. Rizespor'u ağırlayacak. Maçlar saat 20.00'de başlayacak.
G.SARAY SET VERMEDİ
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Ligde diğer maçta Nilüfer Belediye, Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.
ANKARA DEMİR MAĞLUP
Türkiye 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta dün oynanamayan Sivas Belediyespor ile Ankara Demirspor arasındaki maçı evsahibi takım Sivas Belediye 4-3 kazanarak rakibini liderlikten indirdi.
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